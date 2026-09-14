Hanumangarh Nikay Result: हनुमानगढ़ नगर परिषद चुनाव की मतगणना जारी, यहां देखें सभी 8 निकायों के चुनाव परिणाम

Hanumangarh Nikay Result: फोटो-पत्रिका
Hanumangarh Nikay Result 2026: हनुमानगढ़ जिले में नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। जिले की हनुमानगढ़ नगर परिषद सहित 7 नगर पालिकाओं यानी कुल 8 निकायों के लिए डाले गए वोटों की गिनती जारी है। ईवीएम खुलने के साथ ही प्रत्याशियों की जीत-हार का फैसला सामने आ रहा है। मतगणना के दौरान शुरुआती रुझानों पर प्रत्याशियों और समर्थकों की नजर बनी हुई है।
जिले के आठ निकायों में हनुमानगढ़ नगर परिषद, नोहर, भादरा, संगरिया, रावतसर, पीलीबंगा, टिब्बी और गोलूवाला शामिल हैं। मतदान के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के प्रत्याशी अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे थे। अब मतगणना के साथ इन दावों की तस्वीर साफ हो रही है।
हनुमानगढ़- नगर परिषद
नोहर- नगर पालिका
भादरा- नगर पालिका
संगरिया- नगर पालिका
रावतसर- नगर पालिका
पीलीबंगा- नगर पालिका
टिब्बी नगर- पालिका
गोलूवाला- नगर पालिका
|वार्ड संख्या
|बीजेपी प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|कौन जीता
|1
|बलविन्द्र कौर
|सोनिया देवी
|मन्जीन्द्र सिंह (निर्दलीय)
|2
|हरबंश कौर
|संतराम
|3
|देवीलाल
|विजय कुमार
|4
|राजेश मदान
|गुरदीप सिंह
|5
|अकबर अली
|अफसर अली
|6
|अनिल सिंह
|विशाल कुमार
|7
|सुमन देवी
|धीरज बंसल
|8
|काजल
|लिछमा देवी
|9
|मनप्रीत सिंह सैनी
|दिनेश कुमार
|10
|परितोष कुमार
|रवि कुमार
|11
|बजरंग लाल
|गौरव जैन
|12
|पवन कुमार
|ब्रह्मदेव
|13
|सुमित्रा
|अंजू बाला
|14
|ओमप्रकाश
|सुनिता देवी
|15
|नगीना बाई
|कान्ता
|16
|शिवानी मीना
|आमिर खान
|17
|हिमांशु
|नन्द लाल सैनी
|18
|मीना
|कृष्णा
|19
|संजू
|संतोष
|20
|रेखा
|हीना देवी
|21
|महादेव प्रसाद
|सिद्धार्थ महावीर
|22
|शारदा
|बिमला देवी
|23
|सुनिता देवी
|साहिल कुमार
|24
|गजेंद्र सिंह
|राहुल
|25
|महावीर
|लियाकत
|26
|विकास
|भंवर खां
|27
|शिला देवी
|यश चिलाना
|28
|अशोक कुमार
|अनिल कुमार
|29
|सुमित्रा
|उर्मिला
|30
|शिमला
|मनमोहन सोनी
|31
|सुनीता देवी
|32
|जगरूप सिंह
|सुशीला
|33
|शिमला रानी
|सायरा बानो
|34
|कृष्ण लाल
|विजेन्द्र कुमार
|35
|कुलविन्द्र कौर
|मोनू
|36
|सुनीता देवी
|रूकसाना
|37
|सोनू कुमार
|38
|रजत मावर
|रजनी सोलंकी
|39
|ललित कुमार
|अमित कुमार
|40
|श्रवण कुमार सैनी
|चंदन मोंगा
|41
|मन्जू
|महेन्द्र कुमारी
|42
|विनीता
|असलम अली
|43
|सीमा रानी
|रज़िया बानो
|44
|मानवेन्द्र सिंह
|लोकेन्द्र सिंह
|45
|बबलू दास
|रजनी
|46
|गरिमा चौधरी
|सरोज देवी
|47
|श्रवण कुमार
|48
|अंजना
|निशा
|49
|प्रियंका
|अमनदीप कौर
|50
|अमरजीत सिंह
|लखविन्द्र सिंह
|51
|कुलदीप कुमार
|अनूप
|52
|मनोहर लाल
|53
|राजेश कुमारी
|कौशल्या गहलोत
|54
|आशा रानी
|सुमन कंवर
|55
|हाकम सिंह
|ममता
|56
|हरप्रीत कौर
|परमिन्द्र कौर
|57
|वन्दना गौतम
|सतपाल कौर
|58
|मुकेश कुमार
|आमीन खान
|59
|दुलीचन्द
|जयदेव जोईया
|60
|दिनेश पाल
|मोहित शाक्य
|वार्ड संख्या
|बीजेपी प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|कौन जीता
|1
|नन्दलाल
|राजकुमार
|2
|सवाई सिंह भाटी
|सुंदर लाल
|3
|अमित तिवाड़ी
|4
|बिसमिला
|5
|सोनिया
|6
|गोरा
|7
|शहनाज बानो
|8
|असलम खान
|9
|नीलम शर्मा
|कुसुम
|10
|ओम प्रकाश सुथार
|11
|सुभाष
|अंकित
|12
|रामावतार
|13
|शबनम बानो
|14
|ममता देवी
|15
|राधा
|16
|इन्द्र कुमार
|17
|अभिषेक
|चिमनलाल
|18
|जावेद अख्तर
|19
|जगदीश
|20
|नेहा बंसल
|सत्य बाला
|21
|डिम्पल
|श्रेय
|22
|बसन्त कुमार
|रविन्द्र
|23
|ओम प्रकाश पारीक
|24
|पन्ना लाल
|रूपराम
|25
|शेलेन्द्र
|रणजीत
|26
|गणेशा राम
|27
|महबूब अली
|28
|लोकेश कुमार
|29
|गंगा राम
|प्रेम सैनी
|30
|संत लाल
|31
|शरीफ
|32
|सपना देवी
|33
|मुस्कान
|34
|शहनाज
|35
|अमित
|सुमित
|36
|दिपिका
|रीटा
|37
|सतार
|38
|इकबाल
|39
|रमेश कुमार
|40
|राजबाला
नोहर में सोनड़ी रोड स्थित राजकीय कन्या कॉलेज में मतगणना शुरू हुई है। भादरा में पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीलीबंगा में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मतगणना की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रवेश पर रोक है। परिणाम घोषित होने के बाद भी बिना अनुमति विजय जुलूस या सार्वजनिक शक्ति प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा।
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