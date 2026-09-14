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हनुमानगढ़

Hanumangarh Nikay Result: हनुमानगढ़ नगर परिषद चुनाव की मतगणना जारी, यहां देखें सभी 8 निकायों के चुनाव परिणाम

हनुमानगढ़ जिले के 8 निकायों में मतगणना जारी है। ईवीएम खुलने के साथ ही भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत-हार का फैसला सामने आ रहा है। यहां हनुमानगढ़, नोहर, भादरा, संगरिया, रावतसर, पीलीबंगा, टिब्बी और गोलूवाला के परिणाम लगातार अपडेट किए जा रहे हैं।
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हनुमानगढ़

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Kamal Mishra

Sep 14, 2026

hanumangarh nikay result

Hanumangarh Nikay Result: फोटो-पत्रिका

Hanumangarh Nikay Result 2026: हनुमानगढ़ जिले में नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। जिले की हनुमानगढ़ नगर परिषद सहित 7 नगर पालिकाओं यानी कुल 8 निकायों के लिए डाले गए वोटों की गिनती जारी है। ईवीएम खुलने के साथ ही प्रत्याशियों की जीत-हार का फैसला सामने आ रहा है। मतगणना के दौरान शुरुआती रुझानों पर प्रत्याशियों और समर्थकों की नजर बनी हुई है।

जिले के आठ निकायों में हनुमानगढ़ नगर परिषद, नोहर, भादरा, संगरिया, रावतसर, पीलीबंगा, टिब्बी और गोलूवाला शामिल हैं। मतदान के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के प्रत्याशी अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे थे। अब मतगणना के साथ इन दावों की तस्वीर साफ हो रही है।

हनुमानगढ़ जिले के सभी 8 निकाय

हनुमानगढ़- नगर परिषद
नोहर- नगर पालिका
भादरा- नगर पालिका
संगरिया- नगर पालिका
रावतसर- नगर पालिका
पीलीबंगा- नगर पालिका
टिब्बी नगर- पालिका
गोलूवाला- नगर पालिका

हनुमानगढ़ नगर परिषद चुनाव रिजल्ट 2026: परिणाम लगातार अपडेट किए जा रहे हैं।

वार्ड संख्याबीजेपी प्रत्याशीकांग्रेस प्रत्याशीकौन जीता
1बलविन्द्र कौरसोनिया देवीमन्जीन्द्र सिंह (निर्दलीय)
2हरबंश कौरसंतराम
3देवीलालविजय कुमार
4राजेश मदानगुरदीप सिंह
5अकबर अलीअफसर अली
6अनिल सिंहविशाल कुमार
7सुमन देवीधीरज बंसल
8काजललिछमा देवी
9मनप्रीत सिंह सैनीदिनेश कुमार
10परितोष कुमाररवि कुमार
11बजरंग लालगौरव जैन
12पवन कुमारब्रह्मदेव
13सुमित्राअंजू बाला
14ओमप्रकाशसुनिता देवी
15नगीना बाईकान्ता
16शिवानी मीनाआमिर खान
17हिमांशुनन्द लाल सैनी
18मीनाकृष्णा
19संजूसंतोष
20रेखाहीना देवी
21महादेव प्रसादसिद्धार्थ महावीर
22शारदाबिमला देवी
23सुनिता देवीसाहिल कुमार
24गजेंद्र सिंहराहुल
25महावीरलियाकत
26विकासभंवर खां
27शिला देवीयश चिलाना
28अशोक कुमारअनिल कुमार
29सुमित्राउर्मिला
30शिमलामनमोहन सोनी
31सुनीता देवी
32जगरूप सिंहसुशीला
33शिमला रानीसायरा बानो
34कृष्ण लालविजेन्द्र कुमार
35कुलविन्द्र कौरमोनू
36सुनीता देवीरूकसाना
37सोनू कुमार
38रजत मावररजनी सोलंकी
39ललित कुमारअमित कुमार
40श्रवण कुमार सैनीचंदन मोंगा
41मन्जूमहेन्द्र कुमारी
42विनीताअसलम अली
43सीमा रानीरज़िया बानो
44मानवेन्द्र सिंहलोकेन्द्र सिंह
45बबलू दासरजनी
46गरिमा चौधरीसरोज देवी
47श्रवण कुमार
48अंजनानिशा
49प्रियंकाअमनदीप कौर
50अमरजीत सिंहलखविन्द्र सिंह
51कुलदीप कुमारअनूप
52मनोहर लाल
53राजेश कुमारीकौशल्या गहलोत
54आशा रानीसुमन कंवर
55हाकम सिंहममता
56हरप्रीत कौरपरमिन्द्र कौर
57वन्दना गौतमसतपाल कौर
58मुकेश कुमारआमीन खान
59दुलीचन्दजयदेव जोईया
60दिनेश पालमोहित शाक्य

नोहर नगर पालिका चुनाव रिजल्ट 2026 : परिणाम लगातार अपडेट किए जा रहे हैं।

वार्ड संख्याबीजेपी प्रत्याशीकांग्रेस प्रत्याशीकौन जीता
1नन्दलालराजकुमार
2सवाई सिंह भाटीसुंदर लाल
3अमित तिवाड़ी
4बिसमिला
5सोनिया
6गोरा
7शहनाज बानो
8असलम खान
9नीलम शर्माकुसुम
10ओम प्रकाश सुथार
11सुभाषअंकित
12रामावतार
13शबनम बानो
14ममता देवी
15राधा
16इन्द्र कुमार
17अभिषेकचिमनलाल
18जावेद अख्तर
19जगदीश
20नेहा बंसलसत्य बाला
21डिम्पलश्रेय
22बसन्त कुमाररविन्द्र
23ओम प्रकाश पारीक
24पन्ना लालरूपराम
25शेलेन्द्ररणजीत
26गणेशा राम
27महबूब अली
28लोकेश कुमार
29गंगा रामप्रेम सैनी
30संत लाल
31शरीफ
32सपना देवी
33मुस्कान
34शहनाज
35अमितसुमित
36दिपिकारीटा
37सतार
38इकबाल
39रमेश कुमार
40राजबाला

नोहर में सोनड़ी रोड स्थित राजकीय कन्या कॉलेज में मतगणना शुरू हुई है। भादरा में पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीलीबंगा में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मतगणना की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रवेश पर रोक है। परिणाम घोषित होने के बाद भी बिना अनुमति विजय जुलूस या सार्वजनिक शक्ति प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा।

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Updated on:

14 Sept 2026 12:53 pm

Published on:

14 Sept 2026 12:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / Hanumangarh Nikay Result: हनुमानगढ़ नगर परिषद चुनाव की मतगणना जारी, यहां देखें सभी 8 निकायों के चुनाव परिणाम

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