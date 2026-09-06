हनुमानगढ़: एक साथ दो बेटों की मौत से पिता का रो-रोकर बुरा हाल, सांत्वना देने वालों के भी नहीं थमे आंसू

राजस्थान सरकार प्लेट लगी बोलेरो किसी सरकारी विभाग से अनुबंधित बताई जा रही है। जिसे जब्त कर पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की जांच एएसआई विजय कस्वां कर रहे हैं। अवनीश गोयल ने बताया कि चरणजीत सिंह नाई का काम कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। दोनों बेटों की मौत ने परिवार से उनकी खुशियां छीन लीं। जिस घर में दोनों भाई साथ खेलते और उनकी आवाजों से आंगन आबाद रहता था, वहां अब सन्नाटा है। मृतक किशोर कबड्डी खिलाड़ी थे और जिला स्तर पर खेल चुके। हादसे ने परिवार के दो चिराग एक साथ बुझा दिए। पीछे छोड़ गया हैं जिंदगी भर न भर पाने वाला गहरा जख्म।