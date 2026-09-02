Mob Lynching: राजस्थान में भीड़ ने युवक को पीट-पीटकर मार डाला, 2 साथी गंभीर घायल

कुछ देर बाद दो कारों में सवार होकर 5-6 लोग वहां पहुंचे और तीनों युवकों पर तार चोरी का आरोप लगाते हुए लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद तीनों युवकों को कार में बैठाकर नहर के पुल के पास ले जाया गया, जहां उनके साथ दोबारा मारपीट की गई। इस दौरान आसपास के खेतों में रहने वाले करीब 20-25 अन्य लोग भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने भी तीनों युवकों के साथ मारपीट की। आरोप लगाया कि रात करीब 11 बजे से मंगलवार अल सुबह 4 बजे तक उनके साथ मारपीट की गई। इस दौरान महेन्द्र के पेट में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। मामले में राहुल पुत्र सतपाल, रमेश पुत्र दीनदयाल और राजेन्द्र कुमार सहित 15-20 अन्य लोगों के मारपीट में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। मारपीट के दौरान एक-दूसरे को नाम से पुकारे जाने पर कुछ आरोपियों के नाम उन्हें पता चले।