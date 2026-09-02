2 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

हनुमानगढ़

Mob Lynching: राजस्थान में भीड़ ने युवक को पीट-पीटकर मार डाला, 2 साथी गंभीर घायल

Rajasthan Mob Lynching: राजस्थान के हनुमानगढ़ ​जिले में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। टिब्बी क्षेत्र के गांव मल्लडखेड़ा की रोही में खेत से तार चोरी के संदेह में बाइक सवार तीन युवकों के साथ भीड़ ने बेरहमी से मारपीट की।
2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Anil Prajapat

Sep 02, 2026

Rajasthan Mob Lynching

पोस्टमार्टम की कार्रवाई के दौरान मौजूद पुलिस अधिकारी व ग्रामीण। फोटो: पत्रिका

हनुमानगढ़। राजस्थान के हनुमानगढ़ ​जिले में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। टिब्बी क्षेत्र के गांव मल्लडखेड़ा की रोही में खेत से तार चोरी के संदेह में बाइक सवार तीन युवकों के साथ भीड़ ने बेरहमी से मारपीट की। सोमवार रात हुई मारपीट की इस घटना में गंभीर चोट लगने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। पुलिस ने मामले में करीब दो दर्जन लोगों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

इस संबंध में पुलिस ने दीपक कुमार पुत्र फरसाराम वाल्मीकि निवासी 5 एनजीआर रोही नगराना के आरोपों के आधार पर मामला दर्ज किया है मामले में आरोप लगाया गया है कि सोमवार को वह अपने बड़े भाई महेन्द्र और दोस्त सुखचैन उर्फ चेनी के साथ बाइक से फतेहपुर गए थे। लौटते समय मल्लडखेड़ा में उनकी बाइक का गियर खराब हो गया। गियर ठीक करने के बाद वे वापस रवाना हुए तो रात करीब 11 बजे किन्नू के बाग के पास एक बाइक सवार व्यक्ति ने उनकी बाइक रुकवाई। उसने अपना नाम महेन्द्र नायक बताते हुए स्वयं को संदीप कुमार पुत्र अंगद कुमार की ढाणी बशीर का निवासी बताते हुए फोन कर संदीप को मौके पर बुलाया।

तार चोरी का आरोप लगाते हुए मारपीट

कुछ देर बाद दो कारों में सवार होकर 5-6 लोग वहां पहुंचे और तीनों युवकों पर तार चोरी का आरोप लगाते हुए लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद तीनों युवकों को कार में बैठाकर नहर के पुल के पास ले जाया गया, जहां उनके साथ दोबारा मारपीट की गई। इस दौरान आसपास के खेतों में रहने वाले करीब 20-25 अन्य लोग भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने भी तीनों युवकों के साथ मारपीट की। आरोप लगाया कि रात करीब 11 बजे से मंगलवार अल सुबह 4 बजे तक उनके साथ मारपीट की गई। इस दौरान महेन्द्र के पेट में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। मामले में राहुल पुत्र सतपाल, रमेश पुत्र दीनदयाल और राजेन्द्र कुमार सहित 15-20 अन्य लोगों के मारपीट में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। मारपीट के दौरान एक-दूसरे को नाम से पुकारे जाने पर कुछ आरोपियों के नाम उन्हें पता चले।

युवक की मौत के बाद बाइक से पीड़ितों को भेजा

आरोप है कि महेन्द्र की मौत के बाद आरोपियों ने उन्हें बाइक पर बैठाकर उनके गांव की ओर रवाना कर दिया। इसके बाद उसने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दीपक व सुखचैन को उपचार के लिए टिब्बी सीएचसी में भर्ती कराया। वहीं महेन्द्र के शव को सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 103(1), 103(2), 140(3), 115(2), 126(2), 189(2) बीएनएस 2023 तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(वी) के तहत मामला दर्ज किया है। मंगलवार को पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया। इस दौरान पुलिस उपअधीक्षक शंकरलाल छाबा और थानाधिकारी राकेश सांखला सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। डीवाईएसपी शंकरलाल छाबा ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

Rajasthan Crime: अस्थियों से खुला लीला की हत्या का राज, राजस्थान के बहुचर्चित भंवरी देवी हत्याकांड की याद हुई ताजा

ये भी पढ़ें
leela rawat murder case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Sept 2026 01:23 pm

Published on:

02 Sept 2026 01:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / Mob Lynching: राजस्थान में भीड़ ने युवक को पीट-पीटकर मार डाला, 2 साथी गंभीर घायल

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Hanumangarh Accident: मंदिर जा रही तीन महिलाओं को कार ने मारी टक्कर, एक की मौत

hanumangarh accident
हनुमानगढ़

Rajasthan Crime : युवक ने खुद पर कराई फायरिंग, फिर रची झूठी कहानी, जांच में पुलिस ने खोली पोल, 5 गिरफ्तार

hanumangarh man fired himself abricated false story police exposed truth
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़ में 25 करोड़ की सब्सिडी का 2 साल से इंतजार, किसानों ने तोड़े बैरिकेड्स; निकाली ट्रैक्टर रैली

hanumangarh news
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़: भतीजी का घर बचाने के लिए आना पड़ा भारी, पंचायत में विवाद बढ़ा तो फूफा का किया मर्डर

hanumangarh murder
हनुमानगढ़

सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत को धमकी, ‘मैसेज’ में सामने आई बड़ी वजह

Karni Sena Sukhdev Singh Gogamedi wife
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.