हनुमानगढ़ में 25 करोड़ की सब्सिडी का 2 साल से इंतजार, किसानों ने तोड़े बैरिकेड्स; निकाली ट्रैक्टर रैली

बताया जा रहा है कि चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण प्रशासन ने ट्रैक्टर मार्च की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन किसानों का कहना था कि दो साल से अनुदान राशि नहीं मिलने के कारण वे आर्थिक संकट में हैं और यह प्रदर्शन उनकी मजबूरी है। किसानों के अनुसार उन्होंने अटल भूजल योजना के तहत डिग्गियों का निर्माण करवाने के लिए अपनी पूंजी लगाने के साथ-साथ कर्ज भी लिया। कई किसानों ने अपनी जमीन और गहने गिरवी रखकर अथवा उधार लेकर डिग्गियां बनवाईं। किसानों का आरोप है कि निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद करीब दो साल से अनुदान राशि का भुगतान नहीं हुआ है। इस कारण कर्ज पर ब्याज बढ़ता जा रहा है।