Hanumangarh : पुलिस ने जैसे ही फोम के गद्दों को उठाया मिली बड़ी सफलता, ₹1 करोड़ की अवैध शराब जब्त, 2 गिरफ्तार

हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि भादरा थानाधिकारी राधेश्याम के नेतृत्व में पुलिस टीम कस्बे में गश्त कर रही थी। इस दौरान गोगामेड़ी थाने के एसआई प्रवीण कुमार व एजीटीएफ हनुमानगढ़ के कांस्टेबल सुरेंद्र खीचड़ ने संदिग्ध ट्रक में अवैध शराब होने की सूचना देते हुए बताया कि वाहन भादरा शहर की तरफ ही आ रहा है। इस पर भादरा पुलिस ने कैनाल कॉलोनी के पास ट्रक नंबर आरजे 49 जीए 3114 को रुकवा कर तलाशी ली। ट्रक में फोम के गद्दों के नीचे चंडीगढ़ निर्मित विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब की 530 पेटियां मिली। इनमें 25,440 पव्वे रॉयल चैलेंज व ऑल सेशन के बरामद हुए।