Rajasthan : चर्चित भंवरीदेवी हत्याकांड में 22 दिन बाद भी हत्यारे बेनकाब नहीं, फूटा लोगों का आक्रोश; कलक्ट्रेट घेरा

Bhanwari Devi Murder Case : जोधपुर के फलोदी के लोहावट के जंभेश्वर नगर के चर्चित भंवरी देवी विश्नोई हत्याकांड का 22 दिन बाद भी खुलासा नहीं होने से मंगलवार को लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। लोहावट से बड़ी संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने फलोदी जिला मुख्यालय पर कलक्ट्रेट का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारी पुलिस के बेरिकेड्स तोड़कर कलक्ट्रेट परिसर में प्रवेश कर गए और कलक्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों को रोकने के प्रयास के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंकने का प्रयास किया, लेकिन पूर्व विधायक किसनाराम विश्नोई ने आगे आकर लोगों को शांत कराया।