जोधपुर से वैष्णोदेवी जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब सीधे कटरा तक दौड़ेगी ट्रेन, जम्मूतवी उतरने का झंझट खत्म

ट्रेन को कटरा तक बढ़ाने के साथ तीन नए ठहराव भी जोड़े गए हैं। अब यह ट्रेन साम्बा, बाड़ी ब्राह्मण और शहीद कप्तान तुषार महाजन स्टेशनों पर भी रुकेगी। इन स्टेशनों के यात्रियों को इस ट्रेन से सफर करने का अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। रेलवे के इस बदलाव से इन क्षेत्रों से जम्मू-कश्मीर के धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंचना भी आसान होगा। ट्रेन के नए ठहराव और कटरा तक विस्तार से इस रूट पर यात्रियों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी।