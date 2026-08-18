Exclusive: भगत की कोठी में 400 करोड़ की लागत से बनेगा मेगा कोचिंग टर्मिनल, 6 प्लेटफॉर्म समेत मिलेंगी ये आधुनिक सुविधाएं

Bhagat Ki Kothi Railway Station: जोधपुर। जोधपुर में बढ़ते रेल यातायात के साथ अब ट्रेनों के संचालन और रखरखाव का ढांचा भी बड़े बदलाव की ओर है। बढ़ते यात्रीभार, नई ट्रेनों और आधुनिक कोचों की जरूरतों को देखते हुए भगत की कोठी रेलवे स्टेशन को करीब 397.69 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक मेगा कोचिंग टर्मिनल के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रतिदिन 10 हजार से अधिक यात्रियों की आवाजाही वाले इस स्टेशन को आने वाले वर्षों में जोधपुर के बड़े रेल परिचालन केंद्र के रूप में तैयार करने की योजना है।