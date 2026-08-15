Jodhpur Weather Update : पूर्वी-पश्चिमी राजस्थान में फिर करवट ले सकता मौसम, अगस्त के अंतिम सप्ताह में बारिश का अनुमान

Jodhpur Weather Update : राजस्थान में मौसम में हो रहे बदलाव के बीच पश्चिमी विक्षोभ का असर भी चर्चा में है। पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल बारिश से राहत के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार मानसून का कोई नया सिस्टम सक्रिय नहीं होने के कारण अगले 10 दिनों तक संभाग में अच्छी बारिश की संभावना कम है। हालांकि एक सप्ताह बाद पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मानसून फिर सक्रिय हो सकता है और अगस्त के अंतिम सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना जताई गई है।