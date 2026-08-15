जोधपुर से अगवा 2 लड़कियों को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से मुक्त कराया, सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती; 2 गिरफ्तार

आरपीएफ अहमदाबाद के अनुसार 13 अगस्त को जोधपुर शहर के पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी से दो नाबालिग लड़कियों के लापता होने की सूचना मिली थी । उनके ट्रेन से यात्रा करने की आशंका जताई गई थी । सूचना के तहत आरपीएफ निरीक्षक ने विशेष टीम गठित करते हुए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर जोधपुर - केएसआर बेंगलूरु एक्सप्रेस ट्रेन (सं. 20693)के पहुंचने पर जांच शुरू की । इसी दौरान एक नाबालिग लड़की की पहचान हुई । उसके साथ मौजूद व्यक्ति ने आरपीएफ को देखकर भागने का प्रयास किया । टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया ।