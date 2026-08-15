15 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

पाली

Rajasthan Crime: 90 वर्षीय दादा की हत्या में पौत्र निकला मास्टरमाइंड, बहन की लव मैरिज से थे नाराज

देसूरी थाना क्षेत्र के गुड़ा भोपसिंह के नदी में 90 वर्षीय बुजुर्ग अमरसिंह का शव मिलने के मामले का पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया। जानिए हत्या की वजह-
2 min read
Google source verification

पाली

image

Santosh Trivedi

Aug 15, 2026

pali crime

वारदात को लेकर जानकारी साझा करते हुए पुलिस अधिकारी। Photo- Patrika

देसूरी (पाली)। देसूरी थाना क्षेत्र के गुड़ा भोपसिंह के नदी में 90 वर्षीय बुजुर्ग अमरसिंह का शव मिलने के मामले में पुलिस ने महज 24 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि घटना में शामिल विधि से संघर्षरत एक नाबालिग को बाल कल्याण नियमों के तहत संरक्षण में लिया है।

बाली वृताधिकारी पारस चौधरी ने बताया कि 12 अगस्त को गुड़ा भोपसिंह के पास नदी में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और एमओबी टीम की सहायता से साक्ष्य जुटाए।

मृतक की पहचान करीब 90 वर्षीय अमरसिंह राजपूत निवासी गुड़ा भोपसिंह के रूप में हुई। प्रारंभिक जांच में हत्या अन्य स्थान पर कर शव नदी में फेंके जाने की आशंका हुई।

पूछताछ में खुला हत्या का राज

पुलिस ने कई संदिग्धों से पूछताछ की। इस दौरान मृतक के परिवार के ही एक विधि से संघर्षरत बालक की गतिविधियां संदिग्ध मिलीं। पूछताछ में सामने आया कि वह मृतक का पौत्र है।

पुलिस के अनुसार पिता की मौत के बाद दादा की कथित संवेदना की कमी तथा बहन की लव मैरिज को लेकर दादा की नाराजगी से वह क्षुब्ध था। इसके चलते उसने अपने दोस्त घाणेराव निवासी पूरण मेघवाल के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची।

नदी में पड़ा मिला शव

पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात से पहले बालक ने इंटरनेट पर सर्च किया। पुलिस के अनुसार मृतक के शरीर पर चाकू व स्क्रूड्राइवर के 3-4 वार किए गए।

हत्या के बाद विधि से संघर्षरत बालक, घाणेराव निवासी पूनमचंद उर्फ पूरण मेघवाल (20) और खेत की रखवाली करने वाले सायरा थाना क्षेत्र एवं हाल गुड़ा भोपसिंह निवासी खरताराम भील (50) की मदद से शव को बोरे में डाला। इसके बाद रात में स्कूटी पर डालकर घर से करीब 200 मीटर दूर नदी में शव फेंक दिया। 12 अगस्त की सुबह शव नदी में पड़ा मिला।

कॉल हिस्ट्री और सर्च हिस्ट्री बनी अहम कड़ी

पुलिस के अनुसार खुलासे में कॉल हिस्ट्री, इंटरनेट सर्च और अन्य तकनीकी साक्ष्य महत्वपूर्ण साबित हुए। मृतक 10 अगस्त की रात घर पर सोया था, लेकिन 11 अगस्त को उसके गायब रहने के बावजूद गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई। 12 अगस्त को नदी में शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। 13 अगस्त को पोस्टमार्टम के बाद मृतक का अंतिम संस्कार किया गया।

इनकी रही भूमिका

मामले के खुलासे में बाली वृताधिकारी पारसराम चौधरी, देसूरी थानाधिकारी ऊर्जाराम, घाणेराव चौकी प्रभारी शैतानसिंह, कांस्टेबल संतराम मीणा, धर्मेंद्र कुमार और राकेश मीणा की विशेष भूमिका रही।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Aug 2026 05:50 pm

Published on:

15 Aug 2026 05:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Rajasthan Crime: 90 वर्षीय दादा की हत्या में पौत्र निकला मास्टरमाइंड, बहन की लव मैरिज से थे नाराज

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pali Murder Case: 90 साल के दादा की मौत का राज खुला, पोते पर हत्या का आरोप; दोस्त भी शामिल

pali murder case
पाली

पाली निकाय चुनाव: आजादी से पहले बनी नगर पालिका में पहली बार बनेगी महिला महापौर, जानें आरक्षण का पूरा गणित

pali civic polls 2026
पाली

बाड़े में घुसा पैंथर, दो बछड़ों को बनाया शिकार

Rajasthan
पाली

Pali : पेट्रोल पंप पर बदला क्यूआर, ग्राहक करते रहे भुगतान… ठग के खाते में जाता रहा पैसा

pali cyber fraud new method QR code changed petrol pump customers pay
पाली

Rajasthan: पाली में खुलेगा देश का इकलौता स्वदेशी पशु नस्ल केंद्र, ₹60 करोड़ आएगी लागत, पुंगनूर नस्ल पर भी होगा शोध

country only indigenous cattle breed center open in pali rajasthan
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.