Rajasthan Crime: 90 वर्षीय दादा की हत्या में पौत्र निकला मास्टरमाइंड, बहन की लव मैरिज से थे नाराज

हत्या के बाद विधि से संघर्षरत बालक, घाणेराव निवासी पूनमचंद उर्फ पूरण मेघवाल (20) और खेत की रखवाली करने वाले सायरा थाना क्षेत्र एवं हाल गुड़ा भोपसिंह निवासी खरताराम भील (50) की मदद से शव को बोरे में डाला। इसके बाद रात में स्कूटी पर डालकर घर से करीब 200 मीटर दूर नदी में शव फेंक दिया। 12 अगस्त की सुबह शव नदी में पड़ा मिला।