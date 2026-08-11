Pali : पेट्रोल पंप पर बदला क्यूआर, ग्राहक करते रहे भुगतान… ठग के खाते में जाता रहा पैसा

ठगी का खुलासा तब हुआ जब एक ग्राहक के भुगतान के बावजूद पंप के खाते में रकम जमा नहीं हुई। बैंक से जानकारी लेने पर पता चला कि जिस क्यूआर पर भुगतान किया गया था, वह पंप के खाते से जुड़ा ही नहीं था। इसके बाद पंप संचालक ने आस-पास के अन्य पेट्रोल पंपों को अलर्ट किया। जांच में कई पंपों पर क्यूआर कोड से छेड़छाड़ की जानकारी सामने आई। इसके बाद संदिग्ध क्यूआर से भुगतान लेना बंद कर दिया गया।