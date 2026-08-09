Rajasthan: पाली में खुलेगा देश का इकलौता स्वदेशी पशु नस्ल केंद्र, ₹60 करोड़ आएगी लागत, पुंगनूर नस्ल पर भी होगा शोध

Rajasthan : राजस्थान में पशुधन संरक्षण और नस्ल सुधार के क्षेत्र में नई शुरुआत हो गई है। सुमेरपुर क्षेत्र के साण्डेराव में प्रदेश व देश का एकमात्र ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडीजिनस फार्म’ विकसित किया जाएगा। इस पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस केंद्र में राजस्थान की पारंपरिक एवं स्वदेशी पशु प्रजातियों के संरक्षण, संवर्धन और वैज्ञानिक अनुसंधान का कार्य होगा। यह केन्द्र करीब 200 बीघा भूमि पर स्थापित किया जा रहा है। इसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े की 30 से अधिक स्वदेशी नस्लों के सुधार एवं संवर्धन पर शोध किए जाएंगे। इसे वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा के तहत धरातल पर उतारा जा रहा है। केन्द्र के दो वर्षों में तैयार होने की संभावना है।