Pali News: खेत में चारा काट रही महिला के हाथ में आई अजगर की पूंछ, डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा

सुरक्षित रेस्क्यू के बाद वन विभाग की सीधी निगरानी में अजगर को रणकपुर क्षेत्र के कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के घने सुरक्षित प्राकृतिक आवास में ले जाकर छोड़ दिया गया, ताकि वह अपने प्राकृतिक माहौल में वापस लौट सके। घटना के बाद सहायक वनपाल ईश्वरसिंह चौहान और रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि बारिश के मौसम में बिलों में पानी भरने और नमी बढ़ने के कारण सांप, अजगर और अन्य विषैले जीव-जंतु अक्सर सूखे स्थानों, खेतों और आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख करते हैं।