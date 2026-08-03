JJM के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता, राजस्थान में हर 10वां पानी का नमूना दूषित

जल जीवन मिशन के तहत रोजाना पेयजल की गुणवत्ता की जांच करवाई जा रही है। एक अगस्त तक देशभर में जांचे गए 23,25,081 पानी के नमूनों में से 51,266 नमूने दूषित पाए गए। यानी लगभग हर 45वां नमूना गुणवत्ता के निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरा। वहीं, राजस्थान की स्थिति राष्ट्रीय औसत से अधिक गंभीर है। प्रदेश में एक अगस्त तक 13,565 नमूनों की जांच की गई, जिनमें 1,341 नमूने दूषित मिले। यानी राज्य में लगभग हर 10वां पानी का नमूना मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया।