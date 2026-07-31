रील के चक्कर में जोखिम में डाली बच्चे की जान, जवाई बांध की दीवार पर मासूम का वीडियो वायरल, यूजर्स ने की कार्रवाई की मांग

Social Media Viral Video: राजस्थान के पाली जिले के सुमेरपुर स्थित प्रसिद्ध जवाई बांध से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक छोटा बच्चा जवाई बांध की दीवार पर घुटनों के बल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में बच्चा अकेला दीवार पर चलता नजर आ रहा है और उसके परिजन पास खड़े होकर उसका वीडियो बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद बच्चे की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस घटना को लेकर चिंता जता रहे हैं और इसे बड़ी लापरवाही बता रहे हैं।