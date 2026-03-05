Jawai Dam: 24 साल बाद पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध से आई खुशखबरी, 3 जिलों में खुशियों की लहर

खास बात यह है कि चार पाण की सिंचाई पूरी होने के बाद 28 फरवरी को बांध में 3322 एमसीएफटी पानी शेष है। इसमें से 550 एमसीएफटी डेड स्टोरेज निकालने के बाद भी करीब 2700 एमसीएफटी पानी उपलब्ध रहता है। पाली जिले, ब्यावर के जैतारण और सिरोही के शिवगंज शहर के लिए प्रतिदिन लगभग 8 एमएसीएफटी पानी उपयोग करने पर यह भंडार करीब 11 माह तक पर्याप्त रहेगा। ऐसे में यदि किसी कारणवश वर्षा नहीं भी होती है तो भी वर्ष 2026 में जल संकट की आशंका नहीं है।