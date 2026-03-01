1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

Rape News: पहले ऑफिस बुलाया, फिर चाकू दिखाकर युवती के साथ किया बलात्कार, रेप की दो घटनाओं से मची सनसनी

पाली जिले में महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ अपराध के तीन अलग-अलग मामले सामने आए हैं, जिनमें दुष्कर्म और छेड़छाड़ के आरोप दर्ज किए गए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

पाली

image

Rakesh Mishra

Mar 01, 2026

Rape, rape in Pali, rape of a minor, rape of a minor in Pali, rape of a minor in Rajasthan, rape of a girl, rape of a girl in Pali, rape of a girl in Rajasthan, Pali rape news

फाइल फोटो- पत्रिका

पाली। जिले में महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ अपराध के मामलों में बढ़ोतरी चिंता का विषय बनती जा रही है। शहर और ग्रामीण क्षेत्र में सामने आई तीन अलग-अलग घटनाओं में बलात्कार और छेड़छाड़ के मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने सभी प्रकरणों में जांच शुरू कर दी है, जबकि एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है।

पड़ोसी युवक पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप

शहर में रहने वाली एक नाबालिग ने अपने पड़ोस में रहने वाले युवक पर बलात्कार का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने रिपोर्ट देकर बताया कि आरोपी युवक ने पहले उससे दोस्ती की और फिर उसे अपने घर बुलाकर उसके साथ बलात्कार किया। मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

फार्म हाउस ले जाकर भी किया शोषण

पाली शहर के औद्योगिक थाने में एक युवती ने एक व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। युवती ने बताया कि जून 2025 में आरोपी ने उसे अपने ऑफिस बुलाया और चाकू दिखाकर उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद आरोपी ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि आरोपी उसे एक फार्म हाउस पर ले जाता था, जहां एक महिला भी रहती है और वहां भी उसके साथ दुष्कर्म करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

यह वीडियो भी देखें

नाबालिग से छेड़छाड़ में शारीरिक शिक्षक गिरफ्तार

जैतारण थाना क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शारीरिक शिक्षक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार बाबूलाल ढाका के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत करीब दो माह पहले मामला दर्ज किया गया था। जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

ये भी पढ़ें

दुबई में ईरान का हमला : आसमान में मिसाइलें, लगातार धमाके, होटल में फंसे राजस्थानियों ने बनाए खौफनाक वीडियो
जोधपुर
Iran Israel Conflict Latest Updates, Dubai Missile Attack, Iran Drone Strike, Explosions in Dubai, Missile Blast Video, Middle East War Crisis, Iran Israel Conflict, US Iran War Tension, Dubai Under Attack, War Zone Footage, Drone Attack Video, Missile Strike Live, Gulf Region Tension, Emergency in Dubai, Flight Cancellation Crisis, Indians Stranded in Dubai

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Mar 2026 04:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Rape News: पहले ऑफिस बुलाया, फिर चाकू दिखाकर युवती के साथ किया बलात्कार, रेप की दो घटनाओं से मची सनसनी

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Road Bridge Projects: सीएम भजनलाल शर्मा ने दिया बड़ा तोहफा, 94 करोड़ से बदलेगी पाली-ब्यावर की सूरत, बनेंगी इतनी सड़कें और पुल

road-bridge project, road-bridge project in pali, road-bridge project in beawar, new roads, new roads in pali, pali new road project, pali news, rajasthan news ...
पाली

Pali: परिवार समझता रहा सामान्य मौत; CCTV ने दिखाया खौफनाक सच, फुटेज देख बेटे के उड़ गए होश

सांड के हमले में बुजुर्ग की मौत का सीसीटीवी से खुला सच, पत्रिका फोटो
पाली

Good News : पाली-जोधपुर की जनता के लिए खुशखबर, बाइपास कार्य जल्द होगा शुरू, छह माह में दौड़ेंगे वाहन

Pali-Jodhpur people Good news bypass work start soon Vehicles will be running in six months
पाली

Road Accident: सड़क किनारे खड़े लोगों पर कहर बनकर टूटा पिकअप, 3 को कुचला, 2 की दर्दनाक मौत

pickup, pickup accident, pickup accident in pali, road accident in pali, two killed in pali, pali accident news, पिकअप, पिकअप एक्सीडेंट, पिकअप एक्सीडेंट इन पाली, रोड एक्सीडेंट इन पाली, पाली में दो की मौत, पाली एक्सीडेंट न्यूज
पाली

हैवानियत! बच्चा चोर के शक में बुजुर्ग महिला को पीट-पीटकर किया लहूलुहान, बेटी रोती रही

पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.