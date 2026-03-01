Rape News: पहले ऑफिस बुलाया, फिर चाकू दिखाकर युवती के साथ किया बलात्कार, रेप की दो घटनाओं से मची सनसनी

पाली शहर के औद्योगिक थाने में एक युवती ने एक व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। युवती ने बताया कि जून 2025 में आरोपी ने उसे अपने ऑफिस बुलाया और चाकू दिखाकर उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद आरोपी ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि आरोपी उसे एक फार्म हाउस पर ले जाता था, जहां एक महिला भी रहती है और वहां भी उसके साथ दुष्कर्म करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।