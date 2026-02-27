Good News : पाली-जोधपुर की जनता के लिए खुशखबर, बाइपास कार्य जल्द होगा शुरू, छह माह में दौड़ेंगे वाहन

कस्बे में पांच किलोमीटर लम्बे बाइपास को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए पाली व जोधपुर दोनों तरफ पुल का निर्माण किया जाएगा। जिससे जोधपुर व पाली से आने वाले राहगीर बाइपास होते हुए भी सफर कर सकेंगे। जोधपुर से आते समय कस्बे से पूर्व पेट्रोल पम्प के निकट जहां बाइपास का कट है वहां पर पुल का निर्माण किया जाएगा। वहीं पाली की तरफ रेडियो नदी के निकट पुल निर्माण कार्य चल रहा है।