Rajasthan Cattle Farmers : राजस्थान के पशुपालकों की बदलेगी तकदीर, अब दूध से बढ़ेगा जबरदस्त मुनाफा, सरकार करने जा रही ये काम

Rajasthan Cattle Farmers : राजस्थान के पशुपालक अब केवल गोपालन और कच्चा दूध बेचने तक सीमित नहीं रहेंगे। वे अपने ही दूध से मिठाइयां और डेयरी उत्पाद बनाना भी सीखेंगे। प्रदेश सरकार पशुपालकों को विशेष प्रशिक्षण देकर उन्हें दूध से मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार करने में सक्षम बनाएगी, ताकि उनकी आमदनी बढ़े और वे आत्मनिर्भर बन सकें। प्रदेश में करीब 7.14 करोड़ पशु हैं। पशु पालकों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा।