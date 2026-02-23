Pali: एक चिता पर हुआ मां-बेटे और दूसरी पर दादी-पोता-बेटे का अंतिम संस्कार, गांव के 200 घरों में नहीं जले चूल्हे, हर तरफ था करुण रुदन

5 Family Member Died Together: भावनगर गांव ने रविवार को ऐसा दिन देखा, जिसमें हर आंख नम थी। वहां सूर्य तो उगा, लेकिन वह गम के सागर में डूबा था। गांव में केवल सिसकियां गूंज रही थी। गांव के 200 घरों में चूल्हे ठंडे पड़े थे। किसी आंगन से धुआं नहीं उठा, किसी घर में रोटी नहीं बनी। हर गली, हर चौखट पर बस एक ही सवाल था, हे भगवान, एक साथ पूरा परिवार क्यों?