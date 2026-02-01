21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

Road Accident: राजस्थान के एक ही परिवार के 5 लोगों की गुजरात में दर्दनाक मौत, शादी समारोह में जा रहे थे सभी

गुजरात के ऊंझा-मेहसाणा हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में पाली जिले के रहने वाले एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 6 लोग घायल हुए हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए।

2 min read
Google source verification

पाली

image

Kamal Mishra

Feb 21, 2026

Pali Accident

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त वाहन (फोटो-पत्रिका)

पाली। उत्तर गुजरात में ऊंझा-मेहसाणा हाईवे पर शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य घायल हो गए। हादसा ऊंझा गांव के पास उस समय हुआ जब परिवार पाली से शादी समारोह में शामिल होकर अहमदाबाद लौट रहा था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पाली पंचायत समिति के भावनगर गांव के मूल निवासी और वर्तमान में अहमदाबाद के रामोल क्षेत्र में रहने वाला कुमावत परिवार मिनी वैन से लौट रहा था। ऊंझा और मेहसाणा के बीच हाईवे पर चालक का वाहन से नियंत्रण अचानक हट गया, जिससे वैन तेज रफ्तार में डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए।

चार की मौके पर मौत, एक ने अस्पताल में तोड़ा दम

हादसे में रामलाल लाखाजी कुमावत, कोमल मदनलाल कुमावत, कैलाश रामलाल कुमावत और चार वर्षीय आयुष कुमावत की मौके पर ही मौत हो गई। सभी गंभीर रूप से घायल सात लोगों को तत्काल मेहसाणा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान वृद्धा मथुरा देवी कुमावत ने भी दम तोड़ दिया। अन्य घायलों का उपचार जारी है।

ड्राइवर की हालत गंभीर

चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही ऊंझा पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस निरीक्षक पीडी दरजी के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चालक का वाहन से नियंत्रण हटने के कारण यह हादसा हुआ। दुर्घटना के सटीक कारणों की जांच की जा रही है।

कुछ समय के लिए ट्रैफिक बाधित

हादसे के कारण कुछ समय के लिए हाईवे पर ट्रैफिक भी बाधित रहा। शादी की खुशियों के बाद घर लौट रहा परिवार इस भीषण दुर्घटना से शोक में डूब गया है।

मातम में बदली खु​शियां

भावनगर के अशोक कुमावत ने बताया कि मूलत: भावनगर का रहने वाला रामलाल अपने परिवार के साथ मनिहारी में रहने वाली अपनी बहन के पुत्र की शादी में शामिल होने के लिए गांव आया था। मनिहारी में शादी समारोह के बाद अपनी दूसरी बहन, जो अहमदाबाद में रहती है उसके पुत्र के विवाह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। गांव में जैसे ही हादसे की खबर पहुंची, माहौल गमगीन हो गया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Triple Murder: पत्नी और दो मासूमों के हत्यारे पिता को 24 घंटे बाद हुआ अफसोस, फिर भी करता रहा ढोंग
जालोर
triple murder, triple murder in Jalore, triple murder in Rajasthan, murder of wife and children, murder of wife and children in Jalore, Jalore news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident death

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Feb 2026 10:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Road Accident: राजस्थान के एक ही परिवार के 5 लोगों की गुजरात में दर्दनाक मौत, शादी समारोह में जा रहे थे सभी

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सदभावना सप्ताह: भाजपा कार्यकर्ता प्रतियोगिताओं में लेंगे हिस्सा

bjp
पाली

रमजान के पहले जुम्मे पर अदा की नमाज

Ramjan
पाली

पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज: गांव-गांव गूंजा सवाल-इस बार सरपंच कौन?, ग्रामीण अंचलों में सियासत गरमाई

पाली

Rajasthan Road: उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दिया बड़ा तोहफा, मारवाड़ से पुष्कर का सफर होगा आसान, इतने करोड़ से बनेगी सड़क

Road Project, Pali New Road Project, Deputy Chief Minister Diya Kumari, Pali Pushkar New Road, Pali Pushkar Road Project, Pali News, रोड प्रोजेक्ट, पाली न्यू रोड प्रोजेक्ट, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, पाली पुष्कर न्यू रोड, पाली पुष्कर रोड प्रोजेक्ट, पाली न्यूज
पाली

Rajasthan Accident: एंबुलेंस हादसे में हुए थे दस से ज्यादा फ्रैक्चर, 10 बच्चों के पिता की दर्दनाक मौत, परिवार में कोहराम

रोहट हादसा, एम्बुलेंस एक्सीडेंट, पाली न्यूज, जोधपुर न्यूज, रोहट बाइपास हादसा, रेडियो नदी हादसा, अब्दुल लतीफ, मौत, राजस्थान सड़क हादसा, 108 एम्बुलेंस हादसा, पाली ब्रेकिंग न्यूज, Jodhpur news, Pali news, Rohat accident, Ambulance accident Rajasthan
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.