Road Accident: राजस्थान के एक ही परिवार के 5 लोगों की गुजरात में दर्दनाक मौत, शादी समारोह में जा रहे थे सभी

भावनगर के अशोक कुमावत ने बताया कि मूलत: भावनगर का रहने वाला रामलाल अपने परिवार के साथ मनिहारी में रहने वाली अपनी बहन के पुत्र की शादी में शामिल होने के लिए गांव आया था। मनिहारी में शादी समारोह के बाद अपनी दूसरी बहन, जो अहमदाबाद में रहती है उसके पुत्र के विवाह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। गांव में जैसे ही हादसे की खबर पहुंची, माहौल गमगीन हो गया।