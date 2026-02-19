Rajasthan Road: उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दिया बड़ा तोहफा, मारवाड़ से पुष्कर का सफर होगा आसान, इतने करोड़ से बनेगी सड़क

बाबरा से आगे देवगढ़ पंचायत के रामगढ़-बिछियाबाळा तक कच्चा मार्ग हर मौसम में राहगीरों के लिए मुसीबत बना हुआ है। मामूली बरसात में भी इस कच्चे मार्ग पर जगह-जगह कीचड़ फैलने से राह में मुश्किल आती है। खास तौर पर कार्तिक मास में पुष्कर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को सर्वाधिक परेशानी उठानी पड़ती रही है। बजट घोषणा में इस मार्ग को 3 किमी तक पक्का कराने की हुई घोषणा के बाद भविष्य में अब डामरीकरण से जुड़ने पर मारवाड़ क्षेत्र से तीर्थनगरी पुष्कर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को भी इस सीधे मार्ग से होकर आगे पुष्कर पहुंचने में सुविधा होगी।