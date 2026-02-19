19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

पाली

Rajasthan Road: उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दिया बड़ा तोहफा, मारवाड़ से पुष्कर का सफर होगा आसान, इतने करोड़ से बनेगी सड़क

Rajasthan Road Project: ग्रामीणों के लिए राहत भरी खबर है। बाबरा-रामगढ़-बिछियाबाळा मार्ग के 3 किलोमीटर हिस्से को पक्का करने के लिए सरकार ने 1 करोड़ 50 लाख रुपए की घोषणा की है।

पाली

image

Rakesh Mishra

Feb 19, 2026

एआई तस्वीर

बाबरा। बाबरा-रामगढ़-बिछियाबाळा-करनोस-पीसांगन से आगे तीर्थनगरी पुष्कर को सीधा जोड़ने वाला मार्ग अब पक्का बनेगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बाबरा-रामगढ़-बिछियाबाळा तक 3 किलोमीटर दूरी पर डामरीकरण के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए की घोषणा की।

बाबरा से आगे देवगढ़ पंचायत के रामगढ़-बिछियाबाळा तक कच्चा मार्ग हर मौसम में राहगीरों के लिए मुसीबत बना हुआ है। मामूली बरसात में भी इस कच्चे मार्ग पर जगह-जगह कीचड़ फैलने से राह में मुश्किल आती है। खास तौर पर कार्तिक मास में पुष्कर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को सर्वाधिक परेशानी उठानी पड़ती रही है। बजट घोषणा में इस मार्ग को 3 किमी तक पक्का कराने की हुई घोषणा के बाद भविष्य में अब डामरीकरण से जुड़ने पर मारवाड़ क्षेत्र से तीर्थनगरी पुष्कर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को भी इस सीधे मार्ग से होकर आगे पुष्कर पहुंचने में सुविधा होगी।

गांवों में राह होगी सुगम

तीर्थनगरी पुष्कर को सीधा जोड़ने वाले इस मार्ग के सरहदी अजमेर जिले की सीमा में पीसांगन उपखंड के करनोस-थोरिया तक डामरीकरण मार्ग ढाई साल पहले ही जुड़ चुका है। अब ब्यावर जिले के बाबरा से आगे रामगढ़-बिछियाबाळा सरहद में कुछ दूरी तक शेष पड़ा कच्चा मार्ग डामरीकृत होने के बाद बाबरा, रामगढ़, झालामंड, प्रतापगढ़, देवगढ़, बिछियाबाळा से आगे थोरिया, करनोस, पीसांगन होते हुए तीर्थनगरी पुष्कर व अजमेर से सीधा जुड़ने से राह आसान हो जाएगी।

पत्रिका ने उठाई आमजन की पीड़ा

राजस्थान पत्रिका ने इस पीड़ा को लगातार उठाया। सरकार और जिम्मेदारों को बताया कि इस सड़क के बनने से सैकड़ों ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। अब प्रदेश सरकार ने इसे मंजूर कर दिया।

इन्होंने कहा

बजट में सड़क बनाए जाने की घोषणा के बाद बाबरा से आगे पीसांगन, पुष्कर से जुड़े कई गांव सीधे जुड़ने से आवागमन में आसानी होगी। कच्चे मार्ग पर डामरीकरण की मांग पर राजस्थान पत्रिका ने भी खूब समाचार प्रकाशित किए। सभी के सम्मिलित प्रयासों की बदौलत अब यह मार्ग पक्का होने के बाद आवागमन और बेहतर होगा।

  • देवेन्द्रसिंह गोपालपुरा, समाजसेवी, बाबरा

बजट घोषणा के बाद मार्ग पर डामरीकरण होने से बाबरा, रामगढ़, बिछियाबाला, करनोस, पीसांगन व आसपास के कई गांव सीधे पुष्कर व अजमेर से जुड़ने से सुविधा मिलेगी। यह राहत भरी खबर है।

  • हनुमानराम गुर्जर, रामगढ़, पूर्व सरपंच देवगढ़

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का विशेष प्रयास है कि जिले के आखिरी छोर तक आवागमन की सुगम राह से वंचित रहे गांव-ढाणियां मार्ग से सुगमता के साथ जुड़ें। इसी प्रयास के चलते बाबरा से देवगढ़ पंचायत के रामगढ़-बिछियाबाला के बीच तीन किमी दूरी तक डामरीकरण के लिए डेढ़ करोड़ रुपए की बजट में नई घोषणा की गई है।

  • अविनाश गहलोत, कैबिनेट मंत्री

Rajasthan Road: उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दिया बड़ा तोहफा, मारवाड़ से पुष्कर का सफर होगा आसान, इतने करोड़ से बनेगी सड़क

पाली

राजस्थान न्यूज़

