Ajmer: करोड़ों सैलानी, हजारों नौकरियां… युवाओं के लिए बड़ा मौका, जानें किन-किन कोर्स से मिलेगा फायदा

तीर्थराज पुष्कर में प्रतिवर्ष 70 से 75 लाख पर्यटक, अजमेर में ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, नारेली, सोनीजी की नसियां और अन्य स्थानों पर 48 से 50 लाख पर्यटक आ रहे हैं। इसी तरह टॉडगढ़-रावली, भीलवाड़ा में मैनाल, मेड़ता-खींवसर, किशनगढ़-सुरसुरा सहित अन्य पर्यटक स्थलों पर भी प्रतिवर्ष 25 से 35 लाख पर्यटक पहुंच रहे हैं। छोटे रूफ टॉप लग्जरी होटल, टेंट सिटी और अन्य होटल में 35 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।