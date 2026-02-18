राजस्थान बजट के 6 दिन बाद दीया कुमारी का बड़ा धमाका: 238 नई घोषणाएं; फ्री चश्मे और 1 लाख महिलाओं को खास ट्रेनिंग

उन्होंने बताया कि सरकारी और निजी स्कूलों के 75 हजार बच्चों की नेत्र जांच कर उन्हें निशुल्क चश्मे वितरित किए जाएंगे। साथ ही एक लाख बालिकाओं और महिलाओं के लिए सेफ्टी ट्रेनिंग रिसॉर्स इनिशिएटिव योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, साइबर फ्रॉड से बचाव और विभिन्न कानूनों की जानकारी दी जाएगी।