राजस्थान में 690 करोड़ की नए सड़कें, राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात, दिया कुमारी ने की कई बड़ी घोषणाएं

उपमुख्यमंत्री ने करीब 50 मिनट तक विपक्ष के प्रमुख सदस्यों की ओर से उठाए सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जीएसडीपी ग्रोथ रेट राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। बजट भाषण के दौरान उनके 7-8 बार पानी पीने पर डोटासरा के सवाल उठाने पर कहा कि उन्हें मेरा पानी पीना याद रहा जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार पर ध्यान नहीं गया। नेता प्रतिपक्ष ने बजट की तुलना कर अनजाने में ही सही पिछली बजट की तारीफ कर दी।