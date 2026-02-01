राजस्थान में 690 करोड़ की नए सड़कें, राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात, दिया कुमारी ने की कई बड़ी घोषणाएं

दिया कुमारी-फोटो वीडियो स्क्रीनशॉट
जयपुर। उपमुख्यमंत्री (वित्त) दिया कुमारी ने बजट बहस के दौरान प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर उठाए सवालों को लेकर विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने शिक्षा व कृषि पर बजट घटने के आरोपों पर सफाई दी कि कांग्रेस सरकार से जीएसडीपी 41 फीसदी, बजट शिक्षा पर 35 और कृषि पर 34 फीसदी ज्यादा है। केंद्रीय करों में हिस्सा घटने का आरोप लगा, जबकि 16वें वित्त आयोग ने 15वें वित्त आयोग से 60 फीसदी ज्यादा दिलाया है।
अर्थव्यवस्था को लेकर विपक्ष पर तंज कसा कि खजाना खाली कर गए और सीख हमें देते हैं, घाटे के बीज बोकर हिसाब हमसे लेते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की जीएसडीपी अगले साल तक 21 लाख करोड़ पार जाने का अनुमान है, जो कांग्रेस राज से 41 प्रतिशत से ज्यादा है। नई भर्तियां नहीं होने के सवाल पर जवाब दिया कि एक लाख नियुक्तियां हो चुकी, निजी क्षेत्र में दो लाख रोजगार और 1.43 लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं।
उपमुख्यमंत्री ने करीब 50 मिनट तक विपक्ष के प्रमुख सदस्यों की ओर से उठाए सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जीएसडीपी ग्रोथ रेट राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। बजट भाषण के दौरान उनके 7-8 बार पानी पीने पर डोटासरा के सवाल उठाने पर कहा कि उन्हें मेरा पानी पीना याद रहा जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार पर ध्यान नहीं गया। नेता प्रतिपक्ष ने बजट की तुलना कर अनजाने में ही सही पिछली बजट की तारीफ कर दी।
