जयपुर में मौसम का यूटर्न बारिश रिटर्न… पलटा मौसम का मिजाज, 18 फरवरी को 31 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

Jaipur Weather Update: जयपुर में बीते दिनों से पारे में बढ़ोतरी से शुष्क मौसम का मिजाज ​मंगलवार रात फिर बदल गया। शहर के कई इलाकों में देर रात तक रि​मझिम बौछारों का दौर चला जिसके कारण मौसम में फिर से ठंडक महसूस हुई। मौसम विभाग ने 18 फरवरी को प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने और तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है।