राजस्थान शिक्षक भर्ती 2022 : एसओजी ने जयपुर से लेकर अंडमान तक की कार्रवाई, 5 इनामी डमी अभ्यर्थी गिरफ्तार

डीआइजी परिस देशमुख ने बताया कि सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान तथा विज्ञान विषय की परीक्षा 24 दिसंबर 2022 को आयोजित हुई थी। सामान्य ज्ञान व शैक्षिक मनोविज्ञान का प्रश्न पत्र लीक होने पर यह परीक्षा पुनः 29 जनवरी 2023 को आयोजित की गई थी। विशेष सॉफ्टवेयर विकसित कर परीक्षार्थियों के फोटो का मिलान किया गया। फोटो मैचिंग व डिजिटल डेटा के आधार पर पहचान सुनिश्चित की गई। अनुसंधान अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश शर्मा ने मुखबिर तंत्र के जरिये आरोपियों की लोकेशन ट्रेस कर उन्हें पकड़ा।