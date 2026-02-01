17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Rajasthan: साध्वी प्रेम बाईसा मामले में आया नया मोड़, मौत से पहले 2 इंजेक्शन से जुड़ा है मामला

साध्वी प्रेम बाईसा मौत मामले की जांच जैसै-जैसे आगे बढ़ रही है। परत दर परत चीजें सामने आ रही हैं। इस बीच लापरवाही के आरोप में साध्वी प्रेम बाईसा को इंजेक्शन लगाने वाले मेल नर्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Kamal Mishra

Feb 17, 2026

Sadhvi Prem Baisa death

साध्वी प्रेम बाईसा (फाइल फोटो)

जोधपुर। साध्वी प्रेम बाईसा मौत प्रकरण लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। साध्वी को 2 इंजेक्शन लगाने वाले मेल नर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद नर्सेज एसोसिएश ने बड़ा कदम उठाया है। नर्सेज एसोसिएशन का कहना है कि साध्वी की मौत की वजह इंजेक्शन लगाना नहीं है, इसके बावजूद मेल नर्स का नाम घसीटा जा रहा है।

साध्वी प्रेम बाईसा प्रकरण में नर्सिंग अधिकारी की भूमिका के संबंध में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष विजेन्द्र सिंह मेड़तिया के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने नर्सिंग अधिकारी के साथ न्याय करने की मांग की है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंजेक्शन से मौत नहीं

मेड़तिया ने बताया कि साध्वी प्रेम बाईसा मृत्यु प्रकरण में नर्सिंग अधिकारी देवीसिंह राजपुरोहित का नाम अनावश्यक रूप से घसीटा जा रहा है, जबकि नर्सिंग अधिकारी के साध्वी के पिताजी के बुलाने पर आश्रम जाकर इंजेक्शन लगाए। पूरे प्रकरण में नर्सिंग अधिकारी का उद्देश्य मरीज को हानि पहुंचाना नहीं पाया गया। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंजेक्शन से मृत्यु होना भी नहीं पाया गया।

मानवता के नाते लगाया इंजेक्शन

इस बाबत पुलिस कमिश्नर से वार्ता करके अवगत कराया कि नर्सिंग अधिकारी की ओर से मानवता के नाते दवा दी गई, जिसमें उनका कोई गलत उद्देश्य नहीं था और दिए गए इंजेक्शन से मृत्यु नहीं हुई है तो नर्सिंग अधिकारी के खिलाफ अनावश्यक कार्रवाई नहीं की जाए।

पुलिस कमिश्नर ने दिया आश्वासन

वहीं ज्ञापन मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि किसी के साथ अन्याय और गलत कार्रवाई नहीं होगी। इस मौके पर गोपाल व्यास, सैय्यद इमरान, नरसिंह परिहार, बसंत रॉयल, सुरेंद्र चौधरी, प्रेमलता चौधरी, सुरेंद्र पंवार मौजूद रहे।

एसीपी छवि शर्मा के पास जांच की कमान

बता दें कि घटना के दिन ही साध्वी के पिता बीरमनाथ ने बोरानाडा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दी थी। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए SIT का गठन किया। जांच टीम की कमान एसीपी छवि शर्मा को सौंपी गई है। मीडिया से बातचीत में छवि शर्मा ने बताया कि नर्स के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी गई।

इस धारा में दर्ज हुआ केस

नर्स की लापरवाही मिलने पर पुलिस ने देवी सिंह राजपुरोहित के खिलाफ बीएनएस की धारा 106 (1) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एफएसएल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्यों की गहन जांच में प्रथमदृष्टया नर्स की लापरवाही का मामला सामने आया है। हालांकि, मौत की वजह अस्थमा और हार्टअटैक बताई जा रही है।

ये भी पढ़ें

साध्वी प्रेम बाईसा केस: मौत के बाद किसने की इंस्टाग्राम पोस्ट? युवक ने खोला राज, पिता के कहने पर हुआ था बड़ा खेल
जोधपुर
Sadhvi Prem Baisa Death Case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Feb 2026 09:09 pm

Published on:

17 Feb 2026 09:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan: साध्वी प्रेम बाईसा मामले में आया नया मोड़, मौत से पहले 2 इंजेक्शन से जुड़ा है मामला

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: जोधपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश समेत 8 न्यायिक अधिकारी एपीओ, हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन

Court Judgement
जोधपुर

Sadhvi Prem Baisa : साध्वी प्रेम बाईसा के पिता को लेकर नया अपडेट, केस की गुत्थी सुलझाने में जुटा विशेष जांच दल

Sadhvi Prem Baisa father New update Special Investigation Team working to solve mystery
जोधपुर

Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मचा हड़कंप, तलाशी जारी

Rajasthan High Court receives bomb threat panic ensues search underway
जोधपुर

Asaram News: आसाराम केस में आज का दिन बेहद अहम, हाईकोर्ट में होगी डे-टू-डे सुनवाई, क्या मिलेगी बड़ी राहत?

Asaram Case
जोधपुर

JDA Budget 2026: 2 हजार करोड़ का होगा बजट, कई आवासीय योजनाएं होंगी लॉन्च, मिलेंगी इतनी सौगातें

Jodhpur Development Authority, JDA, JDA Budget, JDA Budget 2026, New Housing Schemes, New Housing Schemes in Jodhpur, Underpass, Underpass in Jodhpur, New Underpass in Jodhpur, Jodhpur News, Rajasthan News, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जेडीए, जेडीए बजट, जेडीए बजट २०२६, नई आवासीय योजनाएं, जोधपुर में नई आवासीय योजनाएं, अंडरपास, अंडरपास इन जोधपुर, नए अंडरपास इन जोधपुर, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.