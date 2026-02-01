Rajasthan: साध्वी प्रेम बाईसा मामले में आया नया मोड़, मौत से पहले 2 इंजेक्शन से जुड़ा है मामला

बता दें कि घटना के दिन ही साध्वी के पिता बीरमनाथ ने बोरानाडा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दी थी। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए SIT का गठन किया। जांच टीम की कमान एसीपी छवि शर्मा को सौंपी गई है। मीडिया से बातचीत में छवि शर्मा ने बताया कि नर्स के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी गई।