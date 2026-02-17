Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मचा हड़कंप, तलाशी जारी

बीते कई महीनों से राजस्थान हाईकोर्ट को कई धमकी भरे ई-मेल मिल चुके हैं। इससे पूर्व 6 फरवरी 2026 को भी इसी तरह की धमकी के बाद जयपुर और जोधपुर हाईकोर्ट के दोनों परिसरों को खाली कराया गया था। इन धमकियों की वजह से हाईकोर्ट की न्यायिक कार्यवाही बुरी तरह प्रभावित हो रही है। जिससे वकीलों और आम जनता में रोष और भय का माहौल है।