JDA Budget 2026: 2 हजार करोड़ का होगा बजट, कई आवासीय योजनाएं होंगी लॉन्च, मिलेंगी इतनी सौगातें

शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और जाम की समस्या को ध्यान में रखते हुए जेडीए ने बजट में पहली बार अंडरपास निर्माण योजना शामिल की है। शहर के दो प्रमुख ट्रैफिक पॉइंट्स भाटी चौराहा और रोटरी बालाजी से जलजोग चौराहा तक अंडरपास बनाए जाएंगे। यह कदम न केवल ट्रैफिक प्रबंधन में मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि शहरवासियों के दैनिक आवागमन को भी सुगम बनाएगा। राज्य सरकार ने इसे बजट में शामिल करने की स्वीकृति दे दी है और जेडीए दोनों अंडरपास का निर्माण अपने बजट के तहत शुरू करेगा।