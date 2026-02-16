काश! हेलमेट पहन लेता चैनाराम, डंपर की टक्कर के बाद सिर सड़क से टकराया, मौक पर ही दर्दनाक मौत

जोधपुर। सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार चल रहे अभियान और सख्ती के बावजूद लापरवाही जानलेवा साबित हो रही है। बोरानाडा क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक युवक की दर्दनाक मौत ने हेलमेट पहनने की अनिवार्यता को फिर से साबित कर दिया। युवक के हाथ में हेलमेट लटका हुआ था, लेकिन सिर पर नहीं था। डंपर की टक्कर लगते ही वह सड़क पर सिर के बल गिरा और गंभीर चोट के कारण मौके पर ही दम तोड़ दिया।