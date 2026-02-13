Rajasthan Encounter: ANTF और तस्करों के बीच अंधाधुंध फायरिंग, एनकाउंटर में एक तस्कर ढेर, सीने में लगी थी गोली

मुठभेड़ के दौरान एक गोली भूटाराम के सीने में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस टीम ने उसे तुरंत जोजावर अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर पाली के बांगड़ अस्पताल रेफर किया गया। उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने मौके से डोडा पोस्त से भरी एक गाड़ी जब्त की है और उसमें सवार एक अन्य युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।