Pali: प्रदूषण फैलाने पर पाली में पहली बार चला बुलडोजर, मिट्टी में मिलाया घर, नदी में मिला रहा था एसिड

मकान को ध्वस्त करती टीम। फोटो- पत्रिका
पाली। शहर में प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ पहली बार बुलडोजर चला। प्रदूषण के दोषी का भवन जमींदोज कर दिया गया। एक जगह पाइपलाइन उखाड़ी गई, वहीं एक स्थान पर कपड़ा और ट्रैक्टर जब्त किए गए। न्यू पुनायता रोड सोनिया नगर में 7 जनवरी को सिंचाई विभाग की ओर से नदी में उगी झाड़ियों को हटाते समय एक पाइप दिखाई दिया, जो मोहम्मद अजरूदीन पुत्र मोइनुदीन के मकान से आ रहा था।
बांडी इको सिस्टम सस्टेनेबिलिटी टास्क फोर्स ने जांच की। जांच में सामने आया कि बहाया जा रहा एसिड पाली का नहीं था। उस एसिड को पत्थर पर गिराने पर उसमें से तेज झाग और धुआं निकला। जांच करने पर पीएच 1 से 2 के बीच पाया गया, जिस मकान से यह एसिड की पाइपलाइन बिछी हुई थी, उसके भीतर बैठा व्यक्ति पास की गली में बने शटर को खोलकर फरार हो गया। इस पर नगर निगम की टीम ने भवन को सीज कर दिया था। अब नगर निगम की टीम ने भवन को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया।
नगर निगम को शहर की आवासीय कॉलोनियों में दो इकाइयों के संचालित होने की सूचना मिली थी। निगम की टीम ने 10 फरवरी को रेकी की। बजरंग बाड़ी में हाजी मोहम्मद पुत्र सादिक मोहम्मद के घर से प्रदूषित पानी बहाया जा रहा था। मकान में ही हौद बने हुए थे। घर के बाहर ताला लगा था। मकान को सीज कर करीब 8 फीट अवैध पाइपलाइन उखाड़ी गई।
निगम की टीम ने रात 1 बजे शहर की पॉश कॉलोनी आदर्श नगर में कार्रवाई की। टीम ने रात में ऋषि पुरी पुत्र वेद पुरी के मकान से दो ट्रैक्टर कपड़े के थान जब्त किए। वहां कपड़ा धुलाई के लिए बनाए गए हौद तोड़े गए। आदर्श नगर में सुबह 5 बजे तक कार्रवाई जारी रही।
आदर्श नगर और बजरंगवाड़ी में संचालित इकाइयों के खिलाफ इस्तगासा प्रस्तुत किया जाएगा। एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। इससे पूर्व नगर निगम की ओर से आवासीय क्षेत्र में रंगाई-छपाई और धुलाई का कार्य करने वाले 7 लोगों के विरुद्ध इस्तगासा पेश किया जा चुका है। वहीं 2 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई है। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
