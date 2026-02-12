Pali: प्रदूषण फैलाने पर पाली में पहली बार चला बुलडोजर, मिट्टी में मिलाया घर, नदी में मिला रहा था एसिड

बांडी इको सिस्टम सस्टेनेबिलिटी टास्क फोर्स ने जांच की। जांच में सामने आया कि बहाया जा रहा एसिड पाली का नहीं था। उस एसिड को पत्थर पर गिराने पर उसमें से तेज झाग और धुआं निकला। जांच करने पर पीएच 1 से 2 के बीच पाया गया, जिस मकान से यह एसिड की पाइपलाइन बिछी हुई थी, उसके भीतर बैठा व्यक्ति पास की गली में बने शटर को खोलकर फरार हो गया। इस पर नगर निगम की टीम ने भवन को सीज कर दिया था। अब नगर निगम की टीम ने भवन को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया।