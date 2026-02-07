Pali Accident: पाली में दर्दनाक हादसा, गली में खेल रहे मासूम को पिकअप ने कुचला, मौके पर मौत, गांव में मातम

बच्चे की मौत के बाद जमा भीड़ व उपस्थित प्रशासनिक अधिकारी-जनप्रतिनिधि। फोटो- पत्रिका
मारवाड़ जंक्शन। सिरियारी थाना क्षेत्र के वोपारी गांव में एक हृदयविदारक हादसे में ढाई वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। गली में खेल रहे बच्चे को पीछे की ओर आ रही पिकअप ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई।
पुलिस के अनुसार, वोपारी गांव निवासी हिमांशु पुत्र मोहन नाथ घर के बाहर गली में खेल रहा था। इसी दौरान एक पिकअप चालक वाहन को पीछे की ओर ले जा रहा था। चालक की लापरवाही के चलते मासूम हिमांशु पिकअप के नीचे आ गया। हादसा इतना गंभीर था कि बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सिरियारी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया।
सूचना पर उपखंड अधिकारी महावीरसिंह जोधा, पूर्व विधायक खुशवीरसिंह जोजावर तथा प्रशासक गजेन्द्रसिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक के शव को जोजावर चिकित्सालय की मोर्चरी में भिजवाया। सारण पुलिस चौकी प्रभारी दिनाराम ने बताया कि मृतक के काका श्रवणनाथ पुत्र मिट्ठू नाथ ने घटना को लेकर रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पिकअप वाहन को पुलिस चौकी में खड़ा करवा दिया गया है।
