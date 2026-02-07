Pali Accident: पाली में दर्दनाक हादसा, गली में खेल रहे मासूम को पिकअप ने कुचला, मौके पर मौत, गांव में मातम

सूचना पर उपखंड अधिकारी महावीरसिंह जोधा, पूर्व विधायक खुशवीरसिंह जोजावर तथा प्रशासक गजेन्द्रसिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक के शव को जोजावर चिकित्सालय की मोर्चरी में भिजवाया। सारण पुलिस चौकी प्रभारी दिनाराम ने बताया कि मृतक के काका श्रवणनाथ पुत्र मिट्ठू नाथ ने घटना को लेकर रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पिकअप वाहन को पुलिस चौकी में खड़ा करवा दिया गया है।