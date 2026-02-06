Jodhpur: चिता जल रही थी, तभी पहुंच गई पुलिस! बीच में रुकवाया अंतिम संस्कार और साथ ले गई अधजला शव; जानें क्या है पूरा मामला

Rajasthan Crime: जोधपुर के लूनी थानान्तर्गत सतलाना गांव में कुम्हारों की ढाणियों में गुरुवार को एक वृद्धा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजन और बेटों को अवगत कराए बगैर साथ रहने वाला पोता दादी का शव श्मशान ले गया और दाह संस्कार करने लगा। दूसरे बेटों को पता लगा तो दाह संस्कार रुकवाकर पुलिस को सूचित किया। 90% जले शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है। पोते के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया।