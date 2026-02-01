Sadhvi Prem Baisa: 15 दिन बाद भी नहीं सुलझी साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमयी मौत की गुत्थी, इस बात से परेशान है SIT

जोधपुर। बोरानाडा थाना क्षेत्र के पाल गांव स्थित आरती नगर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु को 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। जांच के लिए गठित एसआईटी एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि कम्पाउण्डर मेल नर्स ने किस डॉक्टर के परामर्श पर साध्वी को दोनों इंजेक्शन लगाए थे।