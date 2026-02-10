Asaram News: आसाराम को लेकर आई बड़ी खबर, अब नहीं मिलेगा कोई मौका, 16 फरवरी से हाईकोर्ट में डे-टू-डे सुनवाई

Asaram News: राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से यौन शोषण के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम और अन्य सह-आरोपियों की लंबित अपीलों पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि इन अपीलों पर अब 16 फरवरी से नियमित (डे-टू-डे) सुनवाई शुरू की जाएगी और इस दौरान किसी भी पक्ष की ओर से स्थगन की मांग स्वीकार नहीं होगी।