Jodhpur: ACB के जाल में फंसा पटवारी, 4 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

जोधपुर। राजस्थान में जोधपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एक पटवारी को चार हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ब्यूरो की जोधपुर ग्रामीण इकाई को परिवादी ने शिकायत की थी। इसमें उसने कहा था कि उसके खारिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर में खाते की जमीन है।
परिवादी ने कहा कि उसकी दादी के नाम का संशोधन करने की एवज में हल्के का पटवारी रोहित कुमार पटवारी पांच हजार रुपए रिश्वत मांग रहा है। इस पर सत्यापन के दौरान परिवादी से आरोपी की ओर से 5,000 रूपए रिश्वत राशि मांगना और परिवादी के कुछ कम करने की विनती करने पर 4,000 रूपए रिश्वत लेने के लिए सहमत होना पाया गया।
शिकायत के आधार पर ब्यूरो की जोधपुर ग्रामीण इकाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस सोनी के नेतृत्व में गठित ब्यूरो के दल ने सत्यापन के बाद जाल बिछाकर रोहित कुमार को परिवादी से चार हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। मामले में आगे कार्रवाई जारी है।
