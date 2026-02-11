Jodhpur: ACB के जाल में फंसा पटवारी, 4 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

परिवादी ने कहा कि उसकी दादी के नाम का संशोधन करने की एवज में हल्के का पटवारी रोहित कुमार पटवारी पांच हजार रुपए रिश्वत मांग रहा है। इस पर सत्यापन के दौरान परिवादी से आरोपी की ओर से 5,000 रूपए रिश्वत राशि मांगना और परिवादी के कुछ कम करने की विनती करने पर 4,000 रूपए रिश्वत लेने के लिए सहमत होना पाया गया।