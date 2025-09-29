Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: रिश्वतखोर पटवारी दर-दर मांग रहा मदद, 10 बीघा जमीन का नामांतरण खोलने के नाम पर मांगी थी 30 लाख रुपए की घूस

Patwari Narendra Meena Bribe Case Update: एसीबी की कार्रवाई से पहले ही रिश्वतखोर पटवारी नरेन्द्र मीणा फरार हो गया और अब तक पकड़ा नहीं गया है। भागने के बाद वह कई परिचितों से मदद मांग चुका है।

2 min read

जयपुर

image

Akshita Deora

Sep 29, 2025

फाइल फोटो: पत्रिका

ACB Action: जमीन का नामांतरण खोलने के नाम पर 30 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में फरार हाथोज पटवारी नरेन्द्र मीणा का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। इस बीच आरोपी एक अन्य पटवारी और सुरक्षा एजेंसी के एक कमांडो सहित कुल 6 लोगों के पास मदद मांगने पहुंच चुका।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम भी पटवारी नरेन्द्र के पीछे-पीछे इन सभी छह लोगों तक पहुंची और सभी को एसीबी मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया। सभी लोगों का एक ही उत्तर था कि पटवारी नरेन्द्र के मुंह से एसीबी का नाम सुनते ही उससे दूरी बना ली। वह कहां गया, इसकी जानकारी नहीं है।

एसीबी सूत्रों के मुताबिक भागने के बाद पटवारी ने घर पर संपर्क नहीं किया। सबसे पहले वह अपने साले के पास पहुंचा था। एसीबी की नजर में साले की भूमिका संदिग्ध लगी तो उसको छोड़कर परिचित पटवारी के पास पहुंचा।

फिर परिचित पटवारी के रिश्तेदार के पास गया। लेकिन मदद नहीं मिलने पर सुरक्षा एजेंसी में कमांडो दोस्त सहित दो अन्य लोगों के पास पहुंचा। एसीबी को आशंका है कि इनमें से किसी ने पटवारी की पैसे देकर फरारी काटने में मदद की। पटवारी के पकड़े जाने पर उसकी मदद करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह था मामला

अकालवाड़ रोड पर 10 बीघा भूमि का नामांतरण खोलने के बदले हाथोज निवासी पटवारी नरेन्द्र मीणा ने 50 लाख रुपए रिश्वत मांगी। बाद में सौदा 30 लाख रुपए में तय किया। एसीबी ने 5 लाख रुपए के असली नोट व 25 लाख रुपए के डमी नोट देकर पटवारी को पकड़ने का जाल बिछाया।

सात दिन पहले आरोपी पटवारी ने एसीबी के परिवादी को रकम लेकर इधर-उधर चक्कर कटवाने के बाद कालवाड़ रोड स्थित परिचित दलाल विकास शर्मा के पास भेजकर रिश्वत की रकम दिलवाई। एसीबी ने दलाल को पकड़ा तो दूर से नजर रख रहा पटवारी भाग गया था।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में एक और हाईवे होगा फोरलेन, 400 करोड़ होंगे खर्च; दोपहिया वाहनों के लिए खास लेन होगी तैयार
अलवर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 09:50 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: रिश्वतखोर पटवारी दर-दर मांग रहा मदद, 10 बीघा जमीन का नामांतरण खोलने के नाम पर मांगी थी 30 लाख रुपए की घूस

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में इस बार हुई रेकॉर्ड तोड़ बारिश, फिर भी 95 से अधिक बांध खाली, जानें क्यों

Bhudoli-Dam-2
जयपुर

Railway News: बेटिकट यात्रियों से रेलवे मालामाल, बेटिकट वाले सीट पर, कंफर्म टिकट वाले पैसेंजर्स गेट पर

जयपुर

Festival Holidays: राजस्थान में 30 सितम्बर और अक्टूबर में छुट्टियों का दौर, स्कूल-कॉलेज व सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद

Public Holiday
जयपुर

Weather Forecast: राजस्थान में फिर पलटा मौसम, 3 अक्टूबर तक भारी बारिश, किसानों को सतर्क रहने की सलाह

जयपुर

Jaipur: सोशल मीडिया पर लालच देकर बैंक खाते किराए पर लेते, देशभर की ठगी में साथ देने वाले आरोपी गिरफ्तार

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.