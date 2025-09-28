Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

राजस्थान में एक और हाईवे होगा फोरलेन, 400 करोड़ होंगे खर्च; दोपहिया वाहनों के लिए खास लेन होगी तैयार

Alwar-Behror Highway: राजस्थान को एक और फोरलेन स्टेट हाईवे की सौगात मिलने वाली है। अलवर-बहरोड़ फोरलेन मार्ग निर्माण पर करीब 400 करोड़ की लागत आएगी।

2 min read

अलवर

image

Anil Prajapat

Sep 28, 2025

State-Highway

Photo Source: AI

अलवर। अलवर-बहरोड़ फोरलेन मार्ग निर्माण पर करीब 400 करोड़ की लागत आएगी। इस मार्ग पर दोपहिया वाहन चालकों के लिए अलग से लेन तैयार होगी, ताकि चाेपहिया वाहनों की रफ्तार इनके कारण कम न हो। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (आरएसआरडीसी) की ओर से कराए गए सर्वे में यह तथ्य सामने आए हैं।

सर्वे का कार्य दिसंबर तक पूरा होना है, लेकिन विभाग का कहना है कि यह 15 दिन में ही पूरा हो जाएगा। उसके बाद वित्तीय स्वीकृति सरकार से लेनी है और फिर टेंडर होगा। नए साल में निर्माण शुरू करने की योजना है।

प्रदेश सरकार ने बजट घोषणा में अलवर-बहरोड़ मार्ग फोरलेन करने का प्रस्ताव पास किया था। इसके लिए ढाई करोड़ रुपए डीपीआर तैयार करने के लिए मंजूर किए गए थे। इस समय सर्वे अंतिम चरण में है।

वर्तमान में मार्ग की स्थिति दयनीय

वर्तमान में मार्ग की स्थिति दयनीय है। 74 किमी की दूरी तय करने में करीब 120 मिनट लग रहे हैं। गड्ढों के कारण हादसे भी हो रहे हैं। इसके चलते सर्वे करवाया गया है। हालांकि सरकार ने गड्ढों के पैचवर्क के लिए डेढ़ करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है।

अलवर से बहरोड़ पहुचने में लगेंगे मात्र 50 मिनट

फोरलेन बनने के बाद अलवर-बहरोड़ की दूरी 50 मिनट में तय होगी। यह दिल्ली-जयपुर मार्ग से भी जुडेगा। ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग से कनेक्टिविटी हो जाएगी।

फोरलेन के लिए 100 फीट जमीन

इंजीनियरों का कहना है कि स्टेट हाईवे के पास अपनी 100 फीट जमीन है। ऐसे में फोरलेन के लिए और जमीन लेने की जरूरत नहीं होगी। अतिक्रमण इस जमीन पर जहां-जहां मिलेगा, उसे हटाया जाएगा।

15 दिन में पूरा हो जाएगा सर्वे का काम

अलवर-बहरोड़ फोरलेन के लिए चल रहा सर्वे 15 दिन में पूरा हो जाएगा। इस मार्ग पर दोपहिया वाहन चालकों के लिए अलग से लेन बनाने की योजना है।
-सतीश कुमार, पीडी, आरएसआरडीसी

ये भी पढ़ें

Rajasthan: वार्षिक FASTag पास वालों के लिए राहत भरी खबर, NHAI ने आसान किए नियम
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 09:22 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / राजस्थान में एक और हाईवे होगा फोरलेन, 400 करोड़ होंगे खर्च; दोपहिया वाहनों के लिए खास लेन होगी तैयार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: अवैध निर्माण पर बड़ा एक्शन, 100 बीघा जमीन पर बना रिसॉर्ट जमींदोज; भूमाफिया में हड़कंप

Action-on-Illegal-Construction-
अलवर

भगवान देवनारायण की प्राण प्रतिष्ठा एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम हुए शामिल 

अलवर

सोनम वांगचुग की गिरफ्तारी पर बोले गृह राज्य मंत्री, जो कानून हाथ में लेगा, उसका कानून सम्मत इलाज किया जाएगा

sonam wangchuk
अलवर

Motivational Story: अलवर की इस 5वीं पास महिला ने ऐसे खड़ा किया बिजनेस, गांव की महिलाओं को भी बना दिया आत्मनिर्भर

अलवर

अलवर से खाटूश्यामजी के लिए नई बस सेवा शुरू, ये रहेगा रूट और टाइम 

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.