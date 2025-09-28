राजस्थान में एक और हाईवे होगा फोरलेन, 400 करोड़ होंगे खर्च; दोपहिया वाहनों के लिए खास लेन होगी तैयार

अलवर। अलवर-बहरोड़ फोरलेन मार्ग निर्माण पर करीब 400 करोड़ की लागत आएगी। इस मार्ग पर दोपहिया वाहन चालकों के लिए अलग से लेन तैयार होगी, ताकि चाेपहिया वाहनों की रफ्तार इनके कारण कम न हो। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (आरएसआरडीसी) की ओर से कराए गए सर्वे में यह तथ्य सामने आए हैं।