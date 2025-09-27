Rajasthan: वार्षिक FASTag पास वालों के लिए राहत भरी खबर, NHAI ने आसान किए नियम

जयपुर। एनएचएआइ ने वार्षिक पास का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। अभी तक फास्टैग खराब हो जाने पर उसकी सुविधा दूसरे फास्टैग पर नहीं मिलती थी, लेकिन वार्षिक फास्टैग पास वालों के लिए एनएचएआइ ने नियमों में ढील देते हुए कहा है कि यदि किसी का वार्षिक फास्टैग पास डैमेज हो गया है तो वह पोर्ट भी हो सकेगा।