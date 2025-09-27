Rajasthan: वार्षिक FASTag पास वालों के लिए राहत भरी खबर, NHAI ने आसान किए नियम

जयपुर। एनएचएआइ ने वार्षिक पास का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। अभी तक फास्टैग खराब हो जाने पर उसकी सुविधा दूसरे फास्टैग पर नहीं मिलती थी, लेकिन वार्षिक फास्टैग पास वालों के लिए एनएचएआइ ने नियमों में ढील देते हुए कहा है कि यदि किसी का वार्षिक फास्टैग पास डैमेज हो गया है तो वह पोर्ट भी हो सकेगा।
इसके लिए एनएचएआइ ने टोल फ्री नम्बर 1033 पर सम्पर्क करने या फिर भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आइएचएमसीएल) के annualpass@ihmcl.com पर मेल करने का ऑप्शन दिया है।
वाहन चालकों का फास्टैग सबसे ज्यादा कार के आगे लगा कांच (विंडशील्ड) क्षतिग्रस्त होने या टूटने पर खराब होता है। वार्षिक पास एक साल के लिए बनता है। इसलिए एनएचएआइ ने वार्षिक पास इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों को यह छूट दी है।
एनएचएआइ ने इसी साल 15 अगस्त से फास्टैग वार्षिक पास की सुविधा शुरू की थी। यह सुविधा राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर लागू की गई है। इसके लिए वाहन चालक वार्षिक पास बनवाकर बिना रुके टोल प्लाजा से गुज़र सकते हैं।
राजस्थान में 9 टोल बूथ पर फास्टैग वार्षिक पास की सुविधा मिल रही है। प्रदेश में जयपुर, टोंक, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, पाली और सिरोही जिले के टोल बूथ यह सुविधा मिल रही है।