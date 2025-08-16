राजस्थान में इन 9 टोल बूथ पर काम करेगा FASTag Annual Pass, जानें कैसे बनेगा पास?

जयपुर। केंद्र सरकार ने 15 अगस्त से नेशनल हाईवे पर सालाना पास सिस्टम लागू कर दिया है। इस पास की कीमत 3,000 रुपए है और इसकी वैधता 200 टोल क्रॉसिंग या एक वर्ष (जो पहले पूरा हो) तक रहेगी। इससे बार-बार टोल पर भुगतान का झंझट नहीं रहेगा।
जानकारी के मुताबिक राजस्थान में 9 टोल बूथ पर फास्टैग वार्षिक टोल पास की सुविधा मिलेगी। जिनमें जयपुर, टोंक, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, पाली और सिरोही जिले के टोल बूथ शामिल है। खासकर राजस्थान से बाहर अन्य राज्यों में आए दिन जाने वाले लोगों को इसका फायद मिलेगा।
बता दें कि यह सुविधा फिलहाल सिर्फ निजी कारों को ही दी गई है। यदि आप एक साल से कम समय में ही 200 बार टोल क्रॉस कर जाते हैं और तो आप फिर से तीन हजार रुपए का रिचार्ज करवा कर यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।
1. बरखेड़ा टोल प्लाजा : यह राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। इसे बरखेड़ा-चंदलाई टोल प्लाजा भी कहा जाता है। यह टोल प्लाजा नेशनल हाईवे 12 पर चाकसू के पास शिवदासपुरा क्षेत्र में स्थित है।
2. सोनवा टोल प्लाजा : टोंक जिले में नेशनल हाईवे 12 पर जयपुर-देवली के बीच स्थित है।
3. मेथून टोल प्लाजा : झालावाड़ जिले में नेशनल हाईवे 52 पर स्थित है।
4. किशोरपुरा टोल प्लाजा : कोटा जिले में नेशनल हाईवे 52 पर देवली की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित है।
5. मंडावरा टोल प्लाजा : राजसमंद जिले में नेशनल हाईवे 58 पर स्थित है।
6. रायपुर टोल प्लाजा : पाली जिले में नेशनल हाईवे 14 पर स्थित है।
7. इंद्रानगर टोल प्लाजा : पाली जिले में नेशनल हाईवे 14 पर स्थित है।
8. बिरामी टोल प्लाजा : सिरोही जिले में नेशनल हाईवे 14 पर स्थित है।
9. उथमण टोल प्लाजा : सिरोही जिले में नेशनल हाईवे 14 पर स्थित है।
एनुअल पास लेने के लिए वाहन नंबर व फास्टैग आइडी के साथ राजमार्ग यात्रा ऐप या वेबसाइट पर 3000 रुपए का भुगतान करना होगा। 200 ट्रिप या एक साल बाद यह पास स्वत: नियमित फास्टैग में बदल जाएगा।
पहला चरण: 'राजमार्ग यात्रा' मोबाइल एप डाउनलोड करें या NHAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
दूसरा चरण: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉग इन करें। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और फास्टैग आइडी दर्ज करें।
तीसरा चरण: वाहन और फास्टैग पास के लिए पात्रता की जांच करें।
चौथा चरण: डेबिट, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए 3,000 रुपए का भुगता करें।
पांचवा चरण: भुगतान के 2 घंटे के भीतर पास एक्टिव हो जाएगा और आपको एसएमएस के जरिए मोबाइल पर कन्फर्मेशन मैसेज मिल जाएगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लोगों को 10 हजार रुपए से ज्यादा का टोल देना पड़ता था। लेकिन, वार्षिक पास के लिए मात्र 3000 हजार रुपए ही खर्च करने होंगे। ऐसे में सीधे-सीधे 7 हजार रुपए की बचत होगी। इस पास से सालभर में 200 टोल क्रॉस कर पाएंगे। एक टोल पर लागत करीब 15 रुपए आएगी। इस पास से उन लोगों को फायदा होगा, जो नेशनल हाईवे पर बार-बार सफर करते हैं। यह स्कीम सिर्फ नेशनल हाईवे के लिए है।