राजस्थान में इन 9 टोल बूथ पर काम करेगा FASTag Annual Pass, जानें कैसे बनेगा पास?

1. बरखेड़ा टोल प्लाजा : यह राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। इसे बरखेड़ा-चंदलाई टोल प्लाजा भी कहा जाता है। यह टोल प्लाजा नेशनल हाईवे 12 पर चाकसू के पास शिवदासपुरा क्षेत्र में स्थित है।

2. सोनवा टोल प्लाजा : टोंक जिले में नेशनल हाईवे 12 पर जयपुर-देवली के बीच स्थित है।

3. मेथून टोल प्लाजा : झालावाड़ जिले में नेशनल हाईवे 52 पर स्थित है।

4. किशोरपुरा टोल प्लाजा : कोटा जिले में नेशनल हाईवे 52 पर देवली की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित है।

5. मंडावरा टोल प्लाजा : राजसमंद जिले में नेशनल हाईवे 58 पर स्थित है।

6. रायपुर टोल प्लाजा : पाली जिले में नेशनल हाईवे 14 पर स्थित है।

7. इंद्रानगर टोल प्लाजा : पाली जिले में नेशनल हाईवे 14 पर स्थित है।

8. बिरामी टोल प्लाजा : सिरोही जिले में नेशनल हाईवे 14 पर स्थित है।

9. उथमण टोल प्लाजा : सिरोही जिले में नेशनल हाईवे 14 पर स्थित है।