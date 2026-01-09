9 जनवरी 2026,

जयपुर

RAS New Syllabus: आरएएस अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, आरपीएससी ने जारी किया आरएएस परीक्षा का नया सिलेबस

Government Jobs: नया पाठ्यक्रम वेबसाइट पर उपलब्ध, इंटरव्यू 19 जनवरी से।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 09, 2026

Rajasthan Assistant Prosecution Officer exam Only 4 candidates passed while 2696 candidates failed matter has reached High Court

फाइल फोटो पत्रिका

RAS Exam 2026: जयपुर. राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने भविष्य में आयोजित होने वाली राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य) का नवीन पाठ्यक्रम और परीक्षा स्कीम जारी कर दी है। आयोग ने इसे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, जिससे अभ्यर्थी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थियों की तैयारी को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से विस्तृत सिलेबस सार्वजनिक किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर संबंधित लिंक के माध्यम से पाठ्यक्रम देख सकते हैं और अपनी तैयारी की रणनीति तय कर सकते हैं।

इसी क्रम में आरपीएससी ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के साक्षात्कारों का विस्तृत कार्यक्रम भी घोषित किया है। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024 के चतुर्थ चरण के साक्षात्कार 19 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर 29 जनवरी 2026 तक आयोजित होंगे। चयन प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों को ऑनलाइन भरा गया विस्तृत आवेदन पत्र दो प्रतियों में, सभी प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां तथा मूल दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त, सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती-2023 के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान और एबीएसटी विषयों के द्वितीय चरण के साक्षात्कार भी 19 से 29 जनवरी 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में विस्तृत आवेदन पत्र जमा नहीं किया है, उन्हें आयोग की वेबसाइट से आवेदन डाउनलोड कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना होगा।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि साक्षात्कार के समय नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, स्पष्ट फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र तथा सभी मूल प्रमाण-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। दस्तावेजों के अभाव में अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जा सकता है। साक्षात्कार पत्र समय पर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। यह घोषणा अभ्यर्थियों के लिए तैयारी और प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती है।

Published on:

09 Jan 2026 11:08 pm

