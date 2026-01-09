RAS New Syllabus: आरएएस अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, आरपीएससी ने जारी किया आरएएस परीक्षा का नया सिलेबस

RAS Exam 2026: जयपुर. राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने भविष्य में आयोजित होने वाली राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य) का नवीन पाठ्यक्रम और परीक्षा स्कीम जारी कर दी है। आयोग ने इसे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, जिससे अभ्यर्थी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थियों की तैयारी को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से विस्तृत सिलेबस सार्वजनिक किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर संबंधित लिंक के माध्यम से पाठ्यक्रम देख सकते हैं और अपनी तैयारी की रणनीति तय कर सकते हैं।