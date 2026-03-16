जयपुर की बड़ी चौपड़ पर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, बीड़ी-सिगरेट बैन कराने के लिए कार की छत पर चढ़ा युवक, लगा लंबा जाम

हंगामा करने वाले युवक की पहचान वरुण जौहरी के रूप में हुई है। चश्मदीदों के मुताबिक, वरुण अपनी कार लेकर बड़ी चौपड़ पहुंचा और अचानक गाड़ी रोककर उसकी छत पर जा खड़ा हुआ। वह अपने साथ दो बड़े प्लास्टिक के डिब्बे लेकर आया था, जो बीड़ी और सिगरेट के बंडलों से भरे हुए थे।