Jaipur: 2 मई को आपके फोन पर अचानक बजेगी खतरे की घंटी, घबराना नहीं है, सरकार कर रही आपदा प्रबंधन परीक्षण

जयपुर। भारत सरकार इन दिनों मोबाइल-आधारित आपदा संचार प्रणालियों पर तेजी से काम कर रही है। 2 मई को इसको लेकर टेस्टिंग की जाएगी। इस परीक्षण में राजस्थान की राजधानी जयपुर भी शामिल है। ऐसे में जयपुर क्षेत्र में संचालित मोबाइल फोन पर 2 मई को अचानक खतरे की घंटी बजेगी इसको लेकर पीआईबी ने जानकारी साझा की है। इस दौरान लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि यह कोई असली खतरा नहीं है, बल्कि यह एक परीक्षण होगा।