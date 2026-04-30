राजस्थान में ट्रैफिक चालान के बदले नियम, नकद भुगतान पूरी तरह बैन, परिवहन विभाग ने जारी की अधिसूचना

जयपुर। राजस्थान सरकार ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले चालान की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए नकद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया है। अब राज्य में किसी भी तरह का ट्रैफिक जुर्माना केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा किया जा सकेगा। इस नई व्यवस्था को परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने राजपत्र में अधिसूचना जारी कर लागू किया है।