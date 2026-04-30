IMD warning Today: अगले 3 घंटे में राजस्थान में तेज आंधी-बारिश का अलर्ट, 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं

Weather Alert in Rajasthan जयपुर। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों के लिए तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी करते हुए तेज आंधी, धूलभरी हवाओं और बारिश का अलर्ट दिया है। जारी चेतावनी के अनुसार पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जहां 60 से 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ मेघगर्जन और मध्यम बारिश की संभावना है।

मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे का अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत नागौर, दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, अलवर, डीग, कोटपूतली—बहरोड,खैरथल—तिजारा जिलों में बारिश की संभावना है।