Weather Update: राजस्थान में एक साथ एक्टिव होंगे दो सिस्टम, आंधी और बारिश की चेतावनी, जानिए 2-3-4 मई का मौसम

इस बीच मौसम विभाग ने 2 से 4 मई तक के लिए कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, सवाईमाधोपुर और सीकर में मेघगर्जन, वज्रपात और झोंकेदार तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। वहीं 2 और 3 मई को बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, जैसलमेर, नागौर, फलोदी और श्रीगंगानगर में उष्णलहर के साथ आंधी-बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, तेज हवाओं और बिजली गिरने के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है।