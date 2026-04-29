Rajasthan Weather Alert: राजस्थान में मौसम का यू-टर्न, कई जिलों में आंधी-बारिश-वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने इस स्थिति को येलो अलर्ट श्रेणी में रखा है। इसके तहत लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खासकर वाहन चालकों को सावधानी बरतने, तेज हवा और बारिश के दौरान सुरक्षित स्थान पर रुकने तथा बिजली उपकरणों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। संभावित प्रभाव के तौर पर कहीं-कहीं पेड़ गिरने या हल्का नुकसान होने की आशंका जताई गई है। मौसम में अचानक बदलाव के चलते लोगों को अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और खुले स्थानों पर खड़े रहने से परहेज करने को कहा गया है। अगले कुछ घंटों तक प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ रह सकता है।